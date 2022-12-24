россиянам хотят запретить удаленно работать на россию из других стран — Finance.ua

россиянам хотят запретить удаленно работать на россию из других стран Сегодня 04:40 — Мир

россиянам хотят запретить удаленно работать на россию из других стран

российские депутаты подготовили законопроект, запрещающий своим гражданам, живущим за границей, работать удаленно по ряду специальностей.

Об этом сообщают российские СМИ.

Ограничения будут распространяться на тех, кто не является налоговым резидентом россии — то есть проводит за пределами страны 183 дня в год и больше. Список таких специальностей, как предполагается, будет определять правительство.

Цель инициативы — якобы безопасность российских граждан.

«Человек, работающий, например, в банковской сфере. Он имеет доступ к корпоративной почте, базе данных. Мы бы не хотели, чтобы наша база попадала в руки мошенников, которые, например, находятся за границей», — рассказывают разработчики законопроекта.

Документ может затронуть работников сферы информационной безопасности, чиновников и работников транспортных отраслей.

Минцифры россии выступило против тотальных ограничений на работу для IT-специалистов, выразив мнение, что это «может привести к снижению темпов развития цифровых платформ». В то же время, необходимость отдельных ограничений ведомство поддержало.

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