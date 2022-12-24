россиянам хотят запретить удаленно работать на россию из других стран — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

россиянам хотят запретить удаленно работать на россию из других стран

Мир
19
россиянам хотят запретить удаленно работать на россию из других стран
россиянам хотят запретить удаленно работать на россию из других стран
российские депутаты подготовили законопроект, запрещающий своим гражданам, живущим за границей, работать удаленно по ряду специальностей.
Об этом сообщают российские СМИ.
Ограничения будут распространяться на тех, кто не является налоговым резидентом россии — то есть проводит за пределами страны 183 дня в год и больше. Список таких специальностей, как предполагается, будет определять правительство.
Цель инициативы — якобы безопасность российских граждан.
«Человек, работающий, например, в банковской сфере. Он имеет доступ к корпоративной почте, базе данных. Мы бы не хотели, чтобы наша база попадала в руки мошенников, которые, например, находятся за границей», — рассказывают разработчики законопроекта.
Документ может затронуть работников сферы информационной безопасности, чиновников и работников транспортных отраслей.
Минцифры россии выступило против тотальных ограничений на работу для IT-специалистов, выразив мнение, что это «может привести к снижению темпов развития цифровых платформ». В то же время, необходимость отдельных ограничений ведомство поддержало.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
dev.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.