россия заблокировала 1,4 млн тонн продовольствия, предназначенного для пяти стран Азии и Африки — Finance.ua

россия заблокировала 1,4 млн тонн продовольствия, предназначенного для пяти стран Азии и Африки Сегодня 15:45

россия остановила регистрацию флота в рамках Черноморской зерновой инициативы, в результате чего в территориальных водах Турции заблокированы 29 судов, которые должны были экспортировать 1,4 млн тонн зерна в 5 стран Азии и Африки, сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

«29 судов, которые должны экспортировать 1,4 миллиона тонн продовольствия преимущественно для 5 стран Азии и Африки, в частности Китаю, Египту, Бангладеш, Турции, заблокированы россией в территориальных водах Турции», — говорится в сообщении, опубликованном на странице Министерства в Фейсбуке.

По данным ведомства, в июне из украинских портов было экспортировано всего 2 млн тонн зерна. Еще 1 млн тонн продовольствия либо грузится, либо уже частично загружено на 13 судов — последние, зарегистрированные в Инициативе.

«Если не возобновить регистрацию судов, зерновая сделка будет полностью остановлена», — подчеркивают в Министерстве.

Также отмечают, что «за 11 месяцев 45 стран получили 32,5 млн тонн продовольствия. Еще дополнительные 25 млн тонн мир не получил из-за саботажа россии. Но и по этим показателям, по данным ООН, удалось снизить мировые цены на продовольствие на 22%. Это прямое свидетельство того, что зерновая сделка нужна миру».

«Мы поддерживаем заявление Совместного Координационного центра, что все стороны соглашения немедленно должны обеспечить доступ судов для экспорта продовольствия, потому что это создает продовольственную опасность для всего мирового рынка. Только совместными усилиями мир способен прекратить продовольственный шантаж россии», — говорится в сообщении.

Также Министерство инфраструктуры призывает партнеров по Соглашению и всем странам цивилизованного мира «отстаивать свое право на пищу».

В ведомстве подчеркивают, что Украина со своей стороны также будет отстаивать право на свободное торговое судоходство, зафиксированное в международных конвенциях.

Как сообщалось, Совместный координационный центр (СКЦ) с 26 июня не выдал разрешение на присоединение к черноморской зерновой инициативе ни одному новому сухогрузу. Об этом заявил в пятницу представитель генсека ООН Фархан Гак.

«Мы с обеспокоенностью отмечаем, что ни одному новому сухогрузу не позволили присоединиться к черноморской зерновой инициативе с 26 июня, притом что в СКЦ подали 29 заявок», — сказал Гак на брифинге.

Он отметил, что в случае, если новые суда не смогут участвовать в инициативе, в портах «застрянут миллионы тонн продовольствия» до 17 июля, когда истекает срок действия соглашения.

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