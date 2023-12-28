россия вывозит через порт Бердянска краденый металлолом, — райсовет
российские оккупанты вывозят из порта Бердянск награбленное, в том числе металл, а привозят боекомплект и тяжелую технику.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя председателя Бердянского районного совета Виктора Дудукалова.
По его словам, в порту имеют противовоздушную оборону и обустраивают укрытие, так что можно утверждать, что сегодня порт является полностью военным объектом.
Из порта россияне вывозят награбленное, в том числе металлолом, а привозят боекомплект и тяжелую технику, уточнил Дудукалов.
Также оккупанты расширили автодорогу у Азовского моря и пытаются начать строительство железной дороги, чтобы разгрузить Керченский мост.
Ранее стало известно, что на временно оккупированных территориях Украины россияне в этом году собрали и вывезли почти 8 млн тонн зерна — из них 6,4 млн тонн пшеницы, и почти 1,5 млн тонн семян подсолнечника.
Напомним, ранее сообщалось, что россия похитила из порта оккупированного Мариуполя металла на 25 млн долларов.
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