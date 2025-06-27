россия ввезла запчасти для самолетов на миллиард евро, несмотря на санкции — Finance.ua
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россия ввезла запчасти для самолетов на миллиард евро, несмотря на санкции

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Несмотря на санкции ЕС и США, россия за годы полномасштабной войны импортировала детали для самолетов Boeing и Airbus на 1 млрд евро.
Об этом сообщает Yle.
С февраля 2022 по сентябрь 2024 года в россию нелегально ввезли запчасти для Airbus на 600 млн евро и для Boeing — на 400 млн евро.
Речь идет о двигателях, салонном оборудовании, а также системах, которые могут иметь военное применение, в частности радары и бортовые компьютеры.
В схемах участвовало более 360 компаний из Турции, Китая, ОАЭ, Габона и других стран. Часть из них уже попала в западные санкционные списки. Среди главных получателей — российские перевозчики, в частности S7 Engineering, обслуживающая западные самолеты.
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Отдельные партии поступали в россию также через Индию. Журналисты Investigate Europe установили, что из этой страны в рф было отправлено более 700 грузов, содержащих критически важные детали, в том числе — для военной авиации. По данным, около четверти из них получила компания Utair, с декабря 2024 года находящаяся под санкциями ЕС.
По официальной статистике, российские авиакомпании имеют в своем распоряжении 1138 самолетов, из которых около 66% — это Boeing и Airbus. Эти самолеты обеспечивают 90% пассажирских перевозок в стране.
По материалам:
Економічна Правда
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