россия ввезла запчасти для самолетов на миллиард евро, несмотря на санкции — Finance.ua

россия ввезла запчасти для самолетов на миллиард евро, несмотря на санкции 27.06.2025, 02:13

Несмотря на санкции ЕС и США, россия за годы полномасштабной войны импортировала детали для самолетов Boeing и Airbus на 1 млрд евро.

Об этом сообщает Yle.

С февраля 2022 по сентябрь 2024 года в россию нелегально ввезли запчасти для Airbus на 600 млн евро и для Boeing — на 400 млн евро.

Речь идет о двигателях, салонном оборудовании, а также системах, которые могут иметь военное применение, в частности радары и бортовые компьютеры.

В схемах участвовало более 360 компаний из Турции, Китая, ОАЭ, Габона и других стран. Часть из них уже попала в западные санкционные списки. Среди главных получателей — российские перевозчики, в частности S7 Engineering, обслуживающая западные самолеты.

Читайте также Airbus продаст VietJet до 150 самолетов на 9,4 миллиарда долларов

Отдельные партии поступали в россию также через Индию. Журналисты Investigate Europe установили, что из этой страны в рф было отправлено более 700 грузов, содержащих критически важные детали, в том числе — для военной авиации. По данным, около четверти из них получила компания Utair, с декабря 2024 года находящаяся под санкциями ЕС.

По официальной статистике, российские авиакомпании имеют в своем распоряжении 1138 самолетов, из которых около 66% — это Boeing и Airbus. Эти самолеты обеспечивают 90% пассажирских перевозок в стране.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.