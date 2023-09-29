россия влезает в триллионные долги, чтобы покрыть дефицит бюджета — Finance.ua
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россия влезает в триллионные долги, чтобы покрыть дефицит бюджета

Мир
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россия влезает в триллионные долги, чтобы покрыть дефицит бюджета
россия влезает в триллионные долги, чтобы покрыть дефицит бюджета, Фото: minfin.com.ua
Госдолг россии за первую половину 2023 года увеличился на 2,2 трлн рублей — при том, что на весь год было запланировано 2,5 трлн рублей.
Об этом со ссылкой на данные Счетной палаты россии сообщает «Forbes россия».
Так, за январь — июнь 2023 года увеличился на 10%, что составляет 2,24 трлн рублей. За год по сравнению с 1 июля 2022 года госдолг увеличился на 27,5%.
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В то же время в бюджете на весь 2023 год было запланировано увеличение долгов на 2,5 трлн рублей.
По состоянию на 1 июля сумма заимствований составляла чуть больше 25 трлн рублей — это примерно 16,7% прогнозируемого объема ВВП.
Расходы на обслуживание государственного долга тоже возросли: по состоянию на 1 июля они составили 718,1 млрд рублей. Это увеличение на 4%, если сравнить с серединой 2022 года, и сразу на 42% - если сравнить с серединой 2021-го.
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Бюджет россии в первой половине 2023 года выполнен с дефицитом в размере 2,35 трлн рублей.
Доходы, если сравнить с первым полугодием 2022-го, сократились на 1,64 трлн рублей (11,7%), в том числе нефтегазовые — на 2,99 трлн рублей, или почти вдвое.
Расходы увеличились на 2,2 трлн рублей (17,5%).
Доходы выполнены на 47,4% от запланированных (в первой половине 2022-го было 56%), расходы — на 49,3% (в 2022-м за тот же период было 48,2%), говорится в докладе Счетной палаты.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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