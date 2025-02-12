россия в 2025 году хочет увеличить армию на 150 тысяч военных — Зеленский — Finance.ua
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россия в 2025 году хочет увеличить армию на 150 тысяч военных — Зеленский

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Президент Владимир Зеленский сообщил, что страна-агрессор россия в 2025 году хочет увеличить свою армию на 12−15 дивизий, то есть мобилизовать 150 тысяч дополнительных военных.
В интервью The Guardian Зеленский сообщил, что россия будет увеличивать численность армии через мобилизацию и привлекая северокорейских солдат.
«Разведка мне сказала. Мы это знаем. Россияне будут увеличивать свою армию в 2025 году на 12−15 дивизий. И мы считаем, что это будет примерно 150 тысяч дополнительных военных», — сообщил президент.
Зеленский отметил, что россия, вероятно, будет тренировать новых людей на территории беларуси.
Ранее первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк сообщил, что в 2024 году в армию страны-агрессора россии набрали по меньшей мере 427 тысяч военных. Таким образом, ежемесячно армия оккупантов пополнялась на 36 тысяч человек.
По материалам:
НВ
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