россия тайно обслуживает свои самолеты французским оборудованием Сегодня 16:45

Казахстанские специалисты обслуживают российские Су-30СМ, используя французское оборудование Thales и Safran, несмотря на санкции.

Об этом сообщается в исследовании Inform Napalm.

Казахстанская компания ARC Group сотрудничает с российскими военными и обслуживает российские самолеты Су-30СМ, на которых установлено французское авиационное оборудование THALES и SAFRAN.

Сообщается, что по состоянию на 2024 год, у россии есть до 130 единиц модернизированных истребителей Су-30СМ. Во время большой войны россияне потеряли не менее 15 таких бортов.

В сообщении указывают, что рф могла потерять значительно больше из-за санкций, потому что на самолетах Су-30СМ используется авионика иностранного производства, преимущественно французских компаний THALES и SAGEM (а после поглощения последней — SAFRAN). А оборудование нужно постоянно обслуживать, чтобы продолжать эксплуатировать борта.

Обслуживать устройства могут исключительно сертифицированные изготовителем специалисты на таком же оборудовании. После полномасштабного вторжения россия якобы потеряла доступ к таким возможностям, однако российская сторона нашла в казахстанском подрядчике отличный канал обхода санкций.

Казахстанское общество с ограниченной ответственностью «Analyst Research Consulting Group» было создано в 2014 году. Как указано на сайте, «компания является эксклюзивным дистрибьютором Safran Electronics & Defense в Республике Казахстан и Республике Кыргызстан и занимается продвижением продукции Safran в этих странах».

Основными заказчиками продукции являются государственные и правоохранительные органы. Еще в октябре 2021 года ARC Group заключила первый договор с узкопрофильным российским обществом с ограниченной ответственностью «Ремонт, обслуживание, снабжение авиации специальными комплектующими» (ООО «Росавиаспецкомплект»).

Отмечается, что предмет договора можно сформулировать следующим образом: казахстанская сторона, имея сертифицированных французами специалистов и оборудование, должна осуществить ремонт французского оборудования на российских самолетах Су-30.

Причем россияне оплачивают предоставление полного цикла услуги под ключ — от обучения и сертификации казахстанских специалистов во Франции до закупки у французов необходимой аппаратуры.

Економічна Правда По материалам:

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