россия сокращает экспорт электроэнергии в Китай из-за спора относительно цены — Finance.ua

россия сокращает экспорт электроэнергии в Китай из-за спора относительно цены Сегодня 05:26 — Энергетика

Российский государственный энергетический холдинг «Интер РАО» начал ограничивать поставки электроэнергии в Китай после того, как Пекин не согласился покупать ее по новой более высокой цене. Об этом сообщает Newsweek

Отмечается, что россия, пытающаяся компенсировать падение экспортных доходов, решила воспользоваться проблемами Китая. Пекин столкнулся с серьезным дефицитом электроэнергии из-за засух и сокращения внутренней добычи угля.

По словам неназванного эксперта, с которым пообщались журналисты издания, Китай демонстрирует «жесткий» подход к переговорам с россией и занимает сильную переговорную позицию.

«Интер РАО» заявило, что вступившие в силу 1 октября новые экспортные пошлины будут означать повышение цен на электроэнергию на 7 процентов для потребителей в Китае, Монголии, Азербайджане и сепаратистском грузинском регионе Южная Осетия.

В августе представитель «Интер РАО» Александр Панин заявил журналистам, что если новая цена будет отклонена Китаем, это может привести к «полному прекращению» поставок электроэнергии.

«Переговоры с Китаем продолжаются. С сегодняшнего дня начинаем частичные ограничения», — сказал представитель Интер РАО и добавил, что Монголия согласилась на повышение цен россией.

«Китайские энергетические компании и государство всегда были известны как жесткие и очень терпеливые в энергетических переговорах с россией», — сказал Томас О’Доннелл, берлинский геополитический аналитик и эксперт по энергетике аналитического центра Wilson Center.

По его словам, ранее Пекин уже извлек большую выгоду от давления на россию, когда та была вынуждена поставлять в Китай нефть и газ по сниженным ценам из-за потери европейского рынка.

УНІАН По материалам:

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