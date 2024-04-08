россия просит у Казахстана бензин на случай дефицита, — Reuters — Finance.ua
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россия просит у Казахстана бензин на случай дефицита, — Reuters

Мир
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россия попросила Казахстан быть готовым поставить ей 100 тысяч тонн бензина в случае дефицита, усиливающегося атаками украинских беспилотников и перебоями в работе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Один из источников издания сообщил, что соглашение по использованию запасов для россии уже согласовано.
По словам источников, москва попросила Казахстан создать аварийный резерв в 100 тысяч метрических тонн бензина, готовых к поставкам в россию.
Соседняя беларуусь также согласилась помочь россии с поставками бензина.
По состоянию на конец марта в результате атак беспилотников было выведено из строя около 14% российских мощностей по первоначальной переработке нефти. Пока власти заявляют, что ситуация на внутренних рынках топлива стабильна, а запасы достаточно велики.
россия обычно является нетто-экспортером топлива и поставщиком на международные рынки, но перебои в работе нефтеперерабатывающих заводов заставляют нефтяные компании импортировать.
москва ввела запрет на экспорт бензина на шесть месяцев с 1 марта, чтобы предотвратить острый дефицит топлива, хотя он не распространяется на возглавляемый москвой Евразийский экономический союз, включая Казахстан, а также на некоторые страны, такие как Монголия, с которыми у нее есть межправительственные соглашения о поставках горючего.
Однако, по словам трейдеров, запрет может быть расширен, если ситуация в россии ухудшится.
По материалам:
РБК-Україна
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