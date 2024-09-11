россия проиграла дело о разблокировании 70 млрд евро в ЕС: как это поможет Украине — Finance.ua

россия проиграла дело о разблокировании 70 млрд евро в ЕС: как это поможет Украине Сегодня 15:44

россия проиграла дело о разблокировании 70 млрд евро в ЕС: как это поможет Украине

Российский Национальный расчетный депозитарий проиграл дело об отмене санкций Европейского Союза, введенных в связи с его ролью в финансировании войны. Теперь 70 млрд евро может быть использовано для помощи Украине.

Об этом сообщает Bloomberg

Депозитарий попал под санкции ЕС в 2022 году, когда блок заявил, что являясь основным хранителем российских ценных бумаг, эта организация позволила российскому правительству мобилизовать свои ресурсы для поддержки военных действий.

НРД «не смог доказать», что ЕС «ошибся, придя к выводу, что это предприятие является системно значимым финансовым институтом, играющим существенную роль в функционировании финансовой системы россии», приняли судьи ЕС.

По словам одного из источников, знакомых с ситуацией, в настоящее время заморожено около 70 млрд евро в депозитарии Euroclear, бельгийской клиринговой палате.

Эти активы пока не используются для получения непредвиденной прибыли, которая передается как финансовая поддержка Украине, но это судебное решение может открыть путь к их использованию и созданию дополнительных доходов в дальнейшем, как это сделал ЕС с активами российского центробанка, добавил источник.

Представитель Euroclear подтвердил, что непредвиденный взнос для Украины будет получен из активов центрального банка россии с 15 февраля 2024 года.

Euroclear осуществила первый платеж в размере 1,55 млрд евро в фонд помощи Украине. Клиринговая палата содержит 173 млрд евро, связанных с санкционированными российскими активами, включая замороженные активы ее центрального банка.

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