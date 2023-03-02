россия продолжает эксплуатировать сотни самолетов Airbus и Boeing, несмотря на санкции — Bloomberg Сегодня 11:45 — Фондовый рынок

россия продолжает эксплуатировать сотни самолетов Airbus и Boeing, несмотря на санкции — Bloomberg

После введенных санкций Запада против рф в результате ее масштабной агрессии в Украине российские авиакомпании не вернули из лизинга сотни самолетов иностранного производства и продолжают их эксплуатировать, несмотря на запреты.

Об этом говорится в сообщении Bloomberg

«Через год войны российские перевозчики все еще эксплуатируют 467 самолетов Airbus и Boeing против 544 самолетов, которые имели год назад», — отмечает издание со ссылкой на данные исследований.

Хотя российские авиакомпании отменили полеты в США и страны Западной Европы, а также их союзников, рф увеличили количество рейсов в Таиланд, Турцию и ОАЭ, а также в бывшие советские республики, такие как Армения, Кыргызстан и Таджикистан. В общей сложности российские авиакомпании осуществляют около 1,1 тысячи ежедневных внутренних рейсов, что всего на 15% меньше, чем годом ранее.

Когда Запад ввел санкции против рф, кремль запретил авиакомпаниям возвращать арендованные россией самолеты их владельцам за границей, чтобы сохранить свой авиационный сектор «на плаву». Поэтому большинство реактивных лайнеров продолжают работать, хотя они отрезаны от важных обновлений ПО и регламентных процедур технического обслуживания, отмечает издание.

Чтобы продолжать работу, российские перевозчики закупают запчасти из дружественных стран, а также перемещают компоненты с одного самолета на другой. В феврале российский регулятор одобрил соглашение с инжиниринговой компанией Дубая. Global Jet Technic. Там заявляют, что проводят регулярные предполетные проверки самолетов Airbus и Boeing, по которым летают российские авиакомпании.

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Укрінформ По материалам:

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