россия продлила запрет на экспорт бензина — Finance.ua

россия продлила запрет на экспорт бензина Сегодня 18:09

Власти рф решили продлить запрет на экспорт автобензина для непроизводителей с 1 марта сроком на полгода.

Об этом говорится в сообщении правительства, сообщает отраслевое издание enkorr.

«Вице-премьер Александр Новак поддержал решение о запрете экспорта бензина для компаний, которые его не производят, на период с 1 марта по 31 августа текущего года с целью балансировки рынка в период повышенного спроса», — сообщило правительство.

Нефтеперерабатывающим заводам и нефтяным компаниям, которые ими владеют, экспорт топлива будет разрешен.

Економічна Правда По материалам:

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