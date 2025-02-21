россия продлила запрет на экспорт бензина — Finance.ua
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россия продлила запрет на экспорт бензина

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Власти рф решили продлить запрет на экспорт автобензина для непроизводителей с 1 марта сроком на полгода.
Об этом говорится в сообщении правительства, сообщает отраслевое издание enkorr.
«Вице-премьер Александр Новак поддержал решение о запрете экспорта бензина для компаний, которые его не производят, на период с 1 марта по 31 августа текущего года с целью балансировки рынка в период повышенного спроса», — сообщило правительство.
Нефтеперерабатывающим заводам и нефтяным компаниям, которые ими владеют, экспорт топлива будет разрешен.
По материалам:
Економічна Правда
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