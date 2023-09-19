россия продавала Турции уголь из оккупированного Донбасса, — Reuters — Finance.ua
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россия продавала Турции уголь из оккупированного Донбасса, — Reuters

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В этом году в Турцию был экспортирован уголь, добытый в оккупированных россией районах Украины, стоимостью не менее $14,3 млн.
Как сообщает агентство Reuters, согласно обработанным данным по российской таможне, с февраля по июль 2023 года около 160 400 тонн угля из оккупированных Донецкой и Луганской областей прибыло в Турцию.
Отмечается, что три компании, указанные в таможенных данных, подтвердили Reuters, что они отправляли уголь из двух украинских регионов в Турцию в течение этого периода.
Анализ Reuters показал, что Турция была крупнейшим пунктом экспорта угля из аннексированных регионов, на которую приходилось 95% поставок за этот период.
С тех пор как рф вторглась в Украину в феврале 2022 года, Турция поддерживает усилия Киева в борьбе с оккупантами. Турецкая сторона неоднократно заявляла, что признает территориальную целостность Украины. Анкара сыграла ключевую роль в заключении зерновой сделки, которая позволила экспорт украинского зерна через Черное море.
Однако, в отличие от США и Евросоюза, Турция не ограничивала торговлю с россией или оккупированными рф районами Украины. Вашингтон предостерег компании не помогать россии вести войну против Украины и не обходить санкции.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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