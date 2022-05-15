«россия пойдет на дно, как "Титаник"»: экономист рассказал, когда санкции заработают на полную — Finance.ua

«россия пойдет на дно, как "Титаник"»: экономист рассказал, когда санкции заработают на полную

Сегодня 21:25

На сегодняшний день есть первые видимые признаки ухудшения жизни россиян в связи с введением западных санкций после вторжения рф в Украину. Так, исчезли товары некоторых известных брендов, закрываются торговые сети, растут цены на продукты питания. Согласно прогнозам Центробанка россии, до конца года инфляция вырастет до 22%. Кризис будет усугубляться, и страна будет «медленно тонуть, как «Титаник».

Многие российские граждане ощущают только отдельные признаки кризиса. Тем более что курс рубля стабилизировался. Однако санкции работают, и РФ ожидает падение, хоть и не в короткой перспективе, заявил российский экономист Николай Кульбака, сообщает Der Spiegel

Он объяснил это тем, что россия пытается обойти санкции. И местами ей это удается. Например, она может перенести производство мотоциклов «Урал» в Казахстан, построив там завод. Таких примеров может быть немало. Но, подчеркнул Кульбака, попытка некоторых компаний «обмануть» санкции — сам по себе трудоемкий, затратный процесс, снижающий эффективность работы этих компаний.

По мнению эксперта, ярким примером того, что в российской экономике дела обстоят не очень хорошо, является ограничение публикации экономической статистики. Он также скептически высказался относительно российской стратегии импортозамещения. Много товаров в стране лишь на бумаге являются «отечественными», а в реальности поступают из-за рубежа.

«Возьмем, к примеру, российского автопроизводителя АвтоВАЗ, производителя „Лад“: по правде говоря, это автомобили Renault. Это затрагивает многие сферы. Производство останавливается даже на Уралвагонзаводе, единственном в России танковом заводе. Возьмите наши военные самолеты. Может быть, 90 процентов из них действительно сделаны из российского сырья. Но что в этом хорошего, если не хватает десяти процентов, например, компьютерных чипов, без которых аппарат не может летать?» — заявил Кульбака.

В связи с этим, даже если в россии смогут наладить производство, например, автомобилей из деталей, изготовленных в стране, качество резко упадет, произойдет возвращение ко временам 20-30-летней давности.

Кульбака ожидает, что ВВП рф упадет на 10% до конца года, хотя резкого роста безработицы не будет.

«В россии существует традиция — урезать зарплату и рабочий день в случае кризиса рабочей силы, а не сокращать рабочие места целиком. Крупные компании также попытаются сохранить своих сотрудников. Госпомощь получат только те компании, которые не увольняют сотрудников. Но подобное не может длиться долго. Тогда нас ждет не крах, а медленное сползание страны. Россия будет тонуть так же медленно, как „Титаник“», — заявил экономист.

Он назвал два серьезных риска для экономики государства после введения санкций. Во-первых, это государственное регулирование цен на товары, отход от рыночной экономики. Во-вторых, мобилизация трудоспособного населения и переход к экономике военного времени. Тогда предприятиям будет не хватать работников.

Кульбака уверен, что массовых протестов россиян из-за ухудшения жизни в стране не будет. Поскольку в менталитете у них «не ждать ничего хорошего», а главная цель — выжить, а не жить хорошо.

«Тем, кто в первую очередь заботится о собственном выживании, все равно, как обстоят дела в их собственной стране. Люди сделают то, что делали всегда: перейдут на более дешевые товары, будут покупать меньше, а иногда и вовсе не будут. Нравится вам это или нет, русский народ умеет выживать в любых обстоятельствах», — подытожил московский экономист.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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