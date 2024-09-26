россия потратит миллиарды рублей, чтобы защитить от дронов 31 аэропорт — Finance.ua
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россия потратит миллиарды рублей, чтобы защитить от дронов 31 аэропорт

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россия планирует потратить не менее 11 миллиардов рублей на оснащение крупных аэропортов антидроновой защитой.
Источник: русское издание Meduza со ссылкой на «Ведомости»
Подробности: «Ведомости» приводят информацию из федерального проекта «Развитие инфраструктуры, обеспечение безопасности и формирование специализированной системы сертификации беспилотных авиационных систем (БАС)».
Антидроновой защитой к 2028 году должны оснастить 31 крупный аэропорт россии, 20 из которых в федеральной собственности, 11 — в частной.
Нацпроект утвердили в конце 2023 года, а начали реализовывать с начала 2024 года.
По материалам:
Економічна Правда
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