россия отказывается вернуть 400 лизинговых самолетов — Finance.ua

россия отказывается вернуть 400 лизинговых самолетов Сегодня 20:41

Российские компании отказываются вернуть более четырехсот пассажирских самолетов, взятых в лизинг у иностранных компаний, и законные владельцы воздушных судов сомневаются в том, что им удастся вернуть их.

Об этом пишет Washington Post

Согласно данным, из 515 самолетов, находившихся в лизинге в момент оглашения санкций против россии за ее вторжение в Украину, лизингодатели смогли вернуть лишь около 80 самолетов.

По словам собеседников газеты, владельцы пришли к выводу, что им не удастся вернуть большинство лайнеров, которые сейчас находятся в россии.

Сумма страховых претензий, предъявленных страховым компаниям, уже составила 10 миллиардов долларов.

Проблемы возникли не только с возвратом самолетов, но и с возвратом авиационных двигателей, также сдававшихся в аренду российским компаниям.

Газета рассказывает о попытке принудительного возвращения самолета Аэрофлота, задержанного в Шри-Ланке по требованию ирландской лизинговой компании AerCap, закончившейся неудачей после того, как москва пригрозила властям страны прекращением поставки нефти и серьезными дипломатическими осложнениями. Airbus 330-300, простоявший несколько дней в аэропорту Коломбо, получил разрешение на вылет в москву и сейчас совершает рейсы в Киргизию.

Економічна Правда По материалам:

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