россия отказывается вернуть 400 лизинговых самолетов — Finance.ua
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россия отказывается вернуть 400 лизинговых самолетов

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Российские компании отказываются вернуть более четырехсот пассажирских самолетов, взятых в лизинг у иностранных компаний, и законные владельцы воздушных судов сомневаются в том, что им удастся вернуть их.
Об этом пишет Washington Post.
Согласно данным, из 515 самолетов, находившихся в лизинге в момент оглашения санкций против россии за ее вторжение в Украину, лизингодатели смогли вернуть лишь около 80 самолетов.
По словам собеседников газеты, владельцы пришли к выводу, что им не удастся вернуть большинство лайнеров, которые сейчас находятся в россии.
Сумма страховых претензий, предъявленных страховым компаниям, уже составила 10 миллиардов долларов.
Проблемы возникли не только с возвратом самолетов, но и с возвратом авиационных двигателей, также сдававшихся в аренду российским компаниям.
Газета рассказывает о попытке принудительного возвращения самолета Аэрофлота, задержанного в Шри-Ланке по требованию ирландской лизинговой компании AerCap, закончившейся неудачей после того, как москва пригрозила властям страны прекращением поставки нефти и серьезными дипломатическими осложнениями. Airbus 330-300, простоявший несколько дней в аэропорту Коломбо, получил разрешение на вылет в москву и сейчас совершает рейсы в Киргизию.
По материалам:
Економічна Правда
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