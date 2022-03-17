россия отказалась объявлять дефолт и заплатила по облигациям валютой — Finance.ua
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россия отказалась объявлять дефолт и заплатила по облигациям валютой

Сегодня 12:35Фондовый рынок
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Министерство финансов россии заявило, что его распоряжение о выплате процентов в размере 117 млн долларов по двум купонам еврооблигаций было выполнено. В дальнейшем оно проинформирует рынок отдельно о том, был ли платеж переведен на счет платежного агента Citibank.
Об этом сообщает Reuters.
Санкции из-за вторжения в Украину отрезали россию от мировой финансовой системы и заблокировали большую часть ее золотовалютных резервов. Платеж по двум еврооблигациям в среду является первым испытанием для москвы по выполнению своих обязательств по внешнему долгу после введения западных санкций.
Владелец облигаций из Европы сообщил Reuters в четверг, что некоторые держатели российских суверенных долларовых облигаций, которые должны были получить купонную выплату в среду, до сих пор не получили средства.
Министерство финансов планировало направить эквивалентную сумму процентных платежей в рублях, если платеж в долларах не дойдет до иностранных держателей облигаций, что, по данным рейтингового агентства Fitch, будет представлять собой суверенный дефолт.
россия имеет 15 международных облигаций номинальной стоимостью около 40 миллиардов долларов в обращении, около половины из них принадлежат международным инвесторам.
Fitch также сообщило, что рейтинг C в национальной валюте согласуется с тем, что россия не предоставила иностранным инвесторам купоны по облигациям в национальной валюте, срок погашения которых истек 2 марта.
«Насколько мы понимаем, Министерство финансов россии осуществило эти купонные выплаты по ОФЗ 2024 года Национальному расчетному депозитарию, но они не были выплачены иностранным инвесторам из-за ограничений Центрального банка россии», — отмечает Fitch.
По материалам: РБК-Україна
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