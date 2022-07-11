россия остановила «Северный поток-1» — Finance.ua

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россия остановила «Северный поток-1»

Энергетика
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Российский газопровод «Северный поток-1» утром в понедельник, 11 июля, остановится на плановом обслуживании. По графику оно должно продолжаться до утра 21 июля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на «Газпром».
Как отмечает агентство Reuters, техническое обслуживание в этом месяце газопровода «Северный поток-1» для транспортировки сибирского газа в Европу по дну Балтийского моря далеко не обычное дело, учитывая вторжение рф в Украину, западные санкции и действия россии по ограничению поставок энергоносителей.
Годовой период профилактических работ, который в этом году начинается 11 июля и должен закончиться 21 июля, часто проходит почти незаметно для всех, кроме трейдеров и газовой отрасли.
В этот раз Европа находится в напряжении, поскольку растут опасения, что российский газовый гигант «Газпром» может продлить период технического обслуживания или даже объявить о постоянном прекращении поставок.
Еще до ремонта он снизил пропускную способность трубопровода до 40% от пропускной способности.

Роль газопровода

Двойной газопровод протяженностью 1224 км имеет общую мощность 55 млрд кубометров, что эквивалентно половине годового потребления газа в Германии. Хотя большая часть его газа поступает непосредственно в Германию, некоторая часть идет на запад и юг.
Газопровод «Северный поток-1» начал свою деятельность в ноябре 2011 года и обошелся в 7,4 млрд евро. Он проходит от российского Выборга под Санкт-Петербургом до Любмина под Грайфсвальдом на востоке Германии.
Трубопровод принадлежит «Газпрому». Консорциум Nord Stream AG со штаб-квартирой в Швейцарии является операционной компанией по транзитным, техническим, юридическим и экологическим вопросам, но не владеет активами или газом в нем.
«Газпром экспорт» производит поставки по контрактам с европейскими коммунальными предприятиями и газовыми трейдерами.
Есть и другие крупные трубопроводы из россии в Европу, но потоки постепенно снижаются, особенно после того, как в мае Украина остановила один маршрут транзита газа ввиду вмешательства российских оккупационных сил.
По материалам:
РБК-Україна
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