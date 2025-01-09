россия не имеет преимущества в Украине — глава Пентагона Сегодня 10:44

россия не имеет преимущества в Украине — глава Пентагона

Даже несмотря на то, что у россии есть определенные успехи в Украине, кремль сталкивается с растущим числом проблем, которые усложнят любые усилия по закреплению российских завоеваний.

Об этом сказал глава Пентагона Ллойд Остин, который скоро уходит со своего поста, в интервью Bloomberg News, пишет sprotyv.info

«Существует мнение, что у россии есть тут преимущество, и есть все шансы… У нее есть некоторые преимущества, но она не полностью доминирует в этом уравнении. И если она получит то, что хочет, это дорого обойдется ей в будущем», сказал министр обороны США

По словам Остина, это соображение должно учитываться при любом продвижении идеи прекращения огня, которое может сделать будущая Администрация Дональда Трампа. Остин выступил в Рамштайне (Германия) перед очередным собранием союзников Украины для координации поставок оружия, и это его последнее выступление в этой должности до вступления Трампа в должность 20 января.

У россиян «тоже есть проблемы», сказал Остин. «Они обращались к КНДР и Ирану за помощью — оружием и боеприпасами, а теперь еще и людьми». Тем временем Украина продолжает наращивать свой потенциал, говорит Остин.

Удержание занятых украинских территорий потребует значительных ресурсов даже после прекращения огня, сказал он. «россии придется использовать много сухопутных сил, чтобы удержать ее», — сказал он.

Президент Зеленский также должен присоединиться к чиновникам оборонных ведомств в Рамштайне, где США сообщат о последнем транше военной помощи от Администрации Байдена Украине в размере 500 млн долларов.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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