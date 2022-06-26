россия находится в «нескольких часах» от дефолта — Bloomberg Сегодня 16:15

Россию отделяют от дефолта всего несколько часов, сегодня вечером заканчивается льготный период по пропущенным платежам по облигациям на сумму около 100 млн долларов, заблокированным из-за широкомасштабных санкций.

Об этом сообщает Bloomberg

Издание отмечает, что официального заявления не будет, и россия уже оспаривает это обозначение, но если инвесторы не получат свои деньги до установленного срока, в понедельник утром наступит дефолт.

Пока это в основном символическое событие, учитывая, что россия уже является экономическим, финансовым и политическим изгоем в большинстве стран мира. Но это показывает, как США, Европа и другие страны закрутили гайки с начала вторжения в Украину в феврале, чтобы сделать для россии практически невозможным ведение нормальной финансовой деятельности.

Для россии это будет первый иностранный дефолт с момента отказа большевиков от долгов царской эпохи в 1918 году.

В начале этого года страна была очень близка к такому моменту, но сумела избежать, изменив методы оплаты. Впоследствии этот альтернативный путь был перекрыт в мае — всего за несколько дней до выплаты 100 миллионов долларов — когда США закрыли лазейку в санкциях, позволяющую американским инвесторам получать выплаты по государственным облигациям.

Теперь вопрос в том, что произойдет дальше, поскольку рынки сталкиваются с уникальным сценарием дефолта заемщика, который готов и имеет ресурсы платить, но не может.

«Объявление дефолта — это символическое событие. российское правительство уже упустило возможность выпускать долговые обязательства, деноминированные в долларах. Уже сейчас россия не может занимать в большинстве зарубежных стран», — заявил Такахиде Киучи, экономист исследовательского института Nomura в Токио.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.