россия на грани полного истощения финансовых резервов — The Insider — Finance.ua
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россия на грани полного истощения финансовых резервов — The Insider

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На фоне полномасштабного вторжения в Украину россия столкнется с гигантским дефицитом бюджета в ближайшие годы.
Об этом сообщает The Insider.
Согласно проекту бюджета рф на 2023 год и плану на 2024-2025 годы, в ближайшие годы россию ожидает серьезный дефицит бюджета.
Это приведет к почти полному исчерпанию финансовых резервов, которые рф накапливала в предыдущие годы.
Так, в 2022 году власти рф намерены изъять из Фонда национального благосостояния 3,2 трлн рублей (около $55,5 млрд по официальному курсу ЦБ рф) на покрытие дефицита бюджета.
В бюджете на 2023 год на аналогичные меры планируется потратить еще 1,96 трлн рублей (около $33,9 млрд по официальному курсу ЦБ рф), в 2024 году — еще 644 млрд (около $11,156 млрд по официальному курсу ЦБ рф). Сейчас на отраслевые и другие меры правительство рф выделяет из ФНБ миллиарды рублей. Восстановить пополнение резервов власти страны-агрессора готовы не раньше, чем в 2025 году (в базовом сценарии).
По состоянию на 1 сентября 2022 г. ликвидные активы ФНБ оценивались в 11,87 трлн рублей против примерно 13,66 трлн рублей на начало года.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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