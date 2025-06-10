россия может остаться без ФНБ в 2026 году — Finance.ua

россия может остаться без ФНБ в 2026 году Сегодня 20:10

Российский Фонд национального благосостояния может полностью иссякнуть в 2026 году, если нефть будет оставаться дешевой, а рубль — крепким, прогнозируют экономисты РАНХиОС и Института Гайдара.

Об этом пишет The Moscow Times.

По состоянию на 1 июня в ФНБ оставалось 2,8 трлн рублей (31 млрд долл.) — это минимальный уровень с 2019 года. За три года объем резервов уменьшился более чем вдвое в рублях и втрое — в долларах: со 113,5 млрд до 37,4 млрд рублей.

В мае 2025 года Минфин РФ потратил еще 35,9 млрд руб. (400 млн долл.) из ФНБ на покрытие дефицита бюджета и 532 млрд (5,9 млрд долл.) — на финансирование государственных проектов. В частности, 300 млрд руб. (3,3 млрд долл.) направили на высокоскоростную железную дорогу Москва-Санкт-Петербург, 6,5 млрд (72 млн долл.) — на закупку самолетов, а еще 1 млрд (11 млн долл.) — на вагоны метро для Санкт-Петербурга. Около 50 млрд руб. (556 млн долл.) потратили на засекреченные проекты.

Сейчас в фонде осталось 153,7 млрд юаней (21,2 млрд долл.) валютных активов и 139,5 тонн золота, хотя до начала войны запасы превышали 400 тонн. По словам Ильи Соколова из РАНХиГС, эти остатки пока позволяют компенсировать потери от падения нефтяных доходов, но в случае затяжного кризиса резерв может быть исчерпан менее чем за год.

Правительство вынуждено пересматривать бюджет: вместо ожидаемых 10,9 трлн руб (120 млрд долл.) нефтяных доходов прогноз снижен до 8,3 трлн (91 млрд долл.), а дефицит бюджета может достичь 3,8 трлн (42 млрд долл.). ФНБ снова планируют использовать — предусмотрено изъятие 447 млрд руб (4,9 млрд долл.).

Минфин также рассматривает возможность снизить «планку отсекания» в бюджетном правиле с 60 до 50 долл. за баррель Urals, что заставит сократить расходы на 1,5−1,6 трлн руб (16,5−17,6 млрд долл.), или 0,7% ВВП.

Економічна Правда По материалам:

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