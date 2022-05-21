россия может легализовать криптовалюту для обхода санкций — Finance.ua

россия может признать криптовалюту официальным платежным инструментом, допускает министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
На сегодняшний день российский Кабмин разрабатывает несколько вариантов усиления контроля над обращением криптовалют в стране.
В то же время Мантуров отмечает, что многие в правительстве согласны с тем, что с помощью этого инструмента можно проводить международные операции в обход западных санкций.
«Рано или поздно нас ждет легализация таких активов. Однако перед таким шагом правительство и Центробанк должны разработать механизм эффективного регулирования криптовалютной индустрии», — заявил Мантуров.