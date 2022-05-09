россия хочет вытеснить украинцев, чтобы создать миграционный кризис в ЕС, - Шмыгаль — Finance.ua

россия хочет вытеснить украинцев, чтобы создать миграционный кризис в ЕС, - Шмыгаль

Сегодня 16:45 — Казна и Политика

россия в ходе войны против Украины стремится создать миграционный кризис в Европе. Однако страны Европейского союза выдержали миграционную волну.

Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Они поэкспериментировали на миграционном кризисе зимой, посмотрели, что такое 4-5 тысяч мигрантов. И после этого решили выжать в Европу миллионы мигрантов. В рф надеялись, что Европа захлебнется и расшатается из-за такого кризиса. Но Европа очень достойно выдержала и приняла всех наших мигрантов, особенно Польша», — заявил глава правительства.

По его словам, большинство граждан хочет вернуться в Украину после завершения боевых действий.

«Большинство наших людей, конечно, хотят вернуться, мы понимаем, что 99% людей хотят вернуться в Украину после завершения военных действий. Это преимущественно жены и дети наших мужей, которые защищают Украину на фронте. После того, как военные действия прекратятся, конечно, семьи должны воссоединиться. После войны женщины захотят вернуться вместе с детьми в Украину», — добавил Шмыгаль.

Справка Finance.ua:

Количество беженцев из Украины достигло 5,6 миллиона — ООН. По состоянию на 2 мая, из Украины уехали 5 597 483 человека.

Большинство беженцев, по данным правительств стран, отправились в Польшу (более 3,07 млн) и Румынию (более 836,1 тысяч). Венгрия приняла 534,8 тыс. человек, Молдова — более 448,1 тыс. человек, Словакия — 382 тыс. человек.

Минсоцполитики сообщало, что в Единой информационной базе данных о внутриперемещенных лицах есть информация относительно 3,4 миллионов человек. Из них более 2 миллионов человек зарегистрировались как внутренне перемещенные лица после внедрения военного положения. И из них 1,9 миллиона — вынужденно переместились впервые.

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