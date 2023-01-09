россия хочет продать украденный у Украины авиационный ремонтный завод в Крыму — Finance.ua

россия хочет продать украденный у Украины авиационный ремонтный завод в Крыму Сегодня 12:47 — Криминал

россия хочет продать украденный у Украины авиационный ремонтный завод в Крыму

Оккупационная администрация рф незаконно пытается продать 100% акций государственного предприятия «Евпаторийский авиационный ремонтный завод», входящего в состав концерна «Укроборонпром» и находящегося в Крыму.

Об этом сообщила пресс-служба «Укроборонпрома».

«Это уже третья попытка захватчиков продать то, что им не принадлежит. Действия оккупационных властей рф — очередное проявление агрессии против территориальной целостности и суверенитета Украины, а результаты так называемого аукциона будут считаться недействительными», — отметили в ГК.

В концерне подчеркивают, что оккупация россией территорий Украины незаконна и не создает для государства-агрессора никаких территориальных прав. Поэтому продажа авиаремонтного завода незаконна.

После деоккупации территории Крыма и Севастополя «Укроборонпром» возобновит контроль над деятельностью ГП «Евпаторийский авиационный ремонтный завод».

Как отметили в «Укроборонпроме», россия уже не в первый раз ворует украинское имущество и ресурсы. В частности, с момента подрыва в феврале временной постройки на Северо-Крымском канале, которая перекрывала подачу воды из Днепра в оккупированный Крым, рф украла более 4 000 000 кубометров воды, по состоянию на октябрь 2022 года (последние подсчеты).

Кроме того, известно, что россияне продают зерно, которое украли ранее из украинских элеваторов, выдавая его за свое. Международным компаниям не трудно разобраться, откуда идет зерно, и похищенную продукцию вряд ли кто-нибудь будет покупать.

Діло По материалам:

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