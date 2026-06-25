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россия готовится импортировать бензин из Индии из-за острого дефицита топлива

Энергетика
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россия готовится начать масштабный импорт бензина из Индии, чтобы компенсировать дефицит горючего на внутреннем рынке.
Об этом сообщает The Moscow Times.

В рф планируют субсидировать импорт бензина

Проект поправок в Налоговый кодекс рф, нацеленных на стабилизацию топливного рынка, предусматривает введение субсидий из бюджета нефтяным компаниям, закупающим бензин за рубежом.
Они будут действовать в рамках демпферного механизма, запущенного 8 лет назад для удержания розничных цен на топливо.
«Величина субсидий для импортного бензина, произведенного за пределами Евразийского экономического союза, будет рассчитываться на основе индикативной цены бензина на индийском рынке и расходов на его доставку из портов Индии», — говорится в публикации.

Индия стала ключевым покупателем российской нефти

Индия стала крупнейшим покупателем морских партий российской нефти после полномасштабной войны в Украине.
В прошлом году она закупала 1,5−2 млн баррелей в сутки, а в июне 2026 года довела импорт до рекордных 2,66 млн баррелей в сутки.
Часть приобретенной российской нефти Индия перерабатывает и экспортирует в виде нефтепродуктов, включая дизельное топливо, газойль и бензин.
В прошлом году экспорт индийского бензина достиг рекордных 400 тыс. баррелей в сутки. Основными покупателями стали страны Азии.

Дефицит бензина в россии усиливается

Индийский бензин на 20% состоит из спирта, отмечает Reuters. Это вдвое выше российских нормативов, которые допускают 10% этанола и были повышены в прошлом году после серии украинских атак на НПЗ.
По данным Reuters, нехватка бензина в россии сейчас достигает 20% внутреннего потребления.
россия уже закупает бензин в беларуси, однако поступающих объемов недостаточно, чтобы закрыть «дыру» в топливном балансе, говорится в публикации. По информации Reuters, эти объемы составляют примерно 3−5 тысяч тонн в сутки, тогда как нехватка бензина достигает 25 тысяч тонн ежедневно.

Топливный кризис усугубляется

Как сообщалось, в России продолжает усиливаться топливный кризис в результате ударов украинских дронов по нефтяной инфраструктуре страны-агрессоры.
В Ханты-Мансийском автономном округе, главном нефтедобывающем регионе России, ввели ограничения на продажу бензина и дизеля.
В целом лимиты уже введены более чем в 50 регионах России, а также на оккупированных россией территориях Украины.
Нефтепереработка в россии упала до самого низкого уровня за 16 лет.
1 июня президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские атаки с начала 2026 года поразили уже 15 российских НПЗ. Почти 40% мощностей первичной переработки нефти в рф по состоянию на май было выведено из строя.
Топливный кризис в россии разворачивается постепенно: первыми с острой нехваткой нефтепродуктов и резким ростом розничных цен столкнулись приграничные и южные регионы россии, в частности Белгородская, Брянская, Курская и Ростовская области, а также оккупированный Крым и другие захваченные врагом территории.
По материалам:
НВ
БензинроссияИмпорт
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