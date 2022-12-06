россия 5 декабря запустила по Украине ракет на $400-500 млн — Forbes — Finance.ua
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россия 5 декабря запустила по Украине ракет на $400-500 млн — Forbes

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российско-оккупационные войска в течение 5 декабря запустили по территории Украины ракеты разных типов, общая сумма которых, по подсчетам, составляет 400-500 миллионов долларов.
Об этом сообщает украинский Forbes, осуществивший подсчет.
Так, по данным Командования Воздушных сил ВСУ, 5 декабря по Украине были выпущены следующие типы ракет:
  • 38 крылатых авиационных ракет Х-101/Х-555;
  • 22 крылатые ракеты «Калибр»;
  • 3 крылатые ракеты Х-22;
  • 6 крылатых ракет Х-59;
  • 1 авиационную крылатую ракету Х-31П.
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Для расчета стоимости этих ракет Forbes использовал следующие оценки:
  • стоимость ракеты Х-101 — 13 млн долл.,
  • Х-555 — 4 млн долл.,
  • «Калибр» — 6,5 млн долл.,
  • Х-22 — 1 млн долл.,
  • Х-59 — 0,5 млн дол.,
  • Х-31П — 0,5 млн дол.
То есть, общая стоимость всех выпущенных ракет составляет 400-500 млн долларов.
Из-за российских обстрелов «Укрэнерго» вечером 5 декабря ввел аварийные отключения электроснабжения во всех областях Украины.
Отметим, это уже 8 такая массированная атака по Украине. Энергетическая инфраструктура Украины получила повреждения в результате масштабных ракетных атак россии 10, 11, 17 и 31 октября, а также 11, 15 и 23 ноября.
По материалам:
hromadske.tv
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