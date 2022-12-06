россия 5 декабря запустила по Украине ракет на $400-500 млн — Forbes Сегодня 16:45

российско-оккупационные войска в течение 5 декабря запустили по территории Украины ракеты разных типов, общая сумма которых, по подсчетам, составляет 400-500 миллионов долларов.

Об этом сообщает украинский Forbes, осуществивший подсчет.

Так, по данным Командования Воздушных сил ВСУ, 5 декабря по Украине были выпущены следующие типы ракет:

38 крылатых авиационных ракет Х-101/Х-555;

22 крылатые ракеты «Калибр»;

3 крылатые ракеты Х-22;

6 крылатых ракет Х-59;

1 авиационную крылатую ракету Х-31П.

Для расчета стоимости этих ракет Forbes использовал следующие оценки:

стоимость ракеты Х-101 — 13 млн долл.,

Х-555 — 4 млн долл.,

«Калибр» — 6,5 млн долл.,

Х-22 — 1 млн долл.,

Х-59 — 0,5 млн дол.,

Х-31П — 0,5 млн дол.

То есть, общая стоимость всех выпущенных ракет составляет 400-500 млн долларов.

Из-за российских обстрелов «Укрэнерго» вечером 5 декабря ввел аварийные отключения электроснабжения во всех областях Украины.

Отметим, это уже 8 такая массированная атака по Украине. Энергетическая инфраструктура Украины получила повреждения в результате масштабных ракетных атак россии 10, 11, 17 и 31 октября, а также 11, 15 и 23 ноября.

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