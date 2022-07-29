россии пришлось сократить добычу нефти на 25% — эксперт Сегодня 13:37 — Энергетика

россия вследствие энергетического эмбарго сократила добычу нефти на 25%.

Об этом сказал политолог Алексей Буряченко в эфире телемарафона

Санкции — это один из наиболее серьезных экономических механизмов, которые очень ощутимо бьют по российской федерации... В результате энергетического эмбарго на нефть рф только официально уменьшила добычу нефти на 25%, — политолог Алексей Буряченко.

Эксперт сообщил, что из-за принятых санкций в россии также серьезные проблемы с ремонтом железнодорожных вагонов и самолетов и значительное падение в сфере автостроительства.

«Вагоны ремонтировать они не могут. Самолеты они ремонтировать не могут. Нужно разобрать три своих самолета, чтобы отремонтировать один. А автомобилестроение в рф, по их же данным, уменьшилось на 97%. То есть это фактически крушение экономики», — пояснил политолог.

Справка Finance.ua:

3 июня Европейский Союз окончательно утвердил шестой пакет санкций против россии, который, среди прочего, включает отказ стран ЕС от импорта российской нефти в течение 6 месяцев, от импорта нефтепродуктов — в течение 8 месяцев и отключения от SWIFT «Сбербанка», «Россельхозбанка», «Московского кредитного банка» и «Белорусского банка реконструкции и развития».

УНІАН По материалам:

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