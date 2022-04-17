россии приходится продавать нефть со всё большими скидками: разница с рыночной ценой составила уже почти треть — Finance.ua
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россии приходится продавать нефть со всё большими скидками: разница с рыночной ценой составила уже почти треть

Сегодня 11:33Энергетика
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Дисконт цены российской марки экспортной нефтяной смеси Urals к эталонному сорту нефти Brent продолжает увеличиваться, составляя в среднем уже порядка $30.
Об этом сообщает российский Интерфакс со ссылкой на минфин рф.
«Средняя цена Urals за период мониторинга с 15 марта по 14 апреля составила $79,81 за баррель. Средняя цена фьючерса на Brent с ближайшей датой поставки за последние 30 календарных дней — $108,5. Следовательно, скидка на Urals, которая традиционно была символической — $1-2 — и начала стремительно расти из-за введения антироссийских санкций, составила примерно $28,7», — говорится в сообщении.
За предыдущий период мониторинга, который захватил часть «досанкционной» эпохи (15 февраля — 14 марта), разница в средней цене Urals и Brent была гораздо менее существенной — $95,59 против $104,97, то есть скидка была меньше $10. За календарный март средняя цена Urals составила $89,05, а Brent — $112,46, то есть дисконт достиг $23,4, или около 20% стоимости.
Напомним, министерство энергетики рф закрыло доступ к статистической информации о добыче и экспорте нефти и газа, которая может «быть использована в качестве дополнительного давления на российский рынок и его участников».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: znaj.ua
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