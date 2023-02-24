россии полностью приостановили членство в FATF — Finance.ua

россии полностью приостановили членство в FATF Сегодня 15:32 — Мир

россии полностью приостановили членство в FATF

Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег FATF в пятницу, 24 февраля, полностью приостановила членство россии в организации.

Об этом сообщил Еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис в Twitter.

«Мы приветствуем решение FATF полностью приостановить членство hоссии. Действия hоссии неприемлемо противоречат основным принципам FATF, направленным на содействие безопасности, безопасности и целостности мировой финансовой системы», — говорится в твите.

По итогам заседания, проходившего с 22 по 24 февраля, в FATF заявили , что продолжающаяся и усиливающаяся агрессивная война российской федерации против Украины противоречит принципам FATF по содействию безопасности и целостности глобальной финансовой системы и обязательствам по международному сотрудничеству и взаимному уважению... Сегодня Пленарное заседание FATF приостановило членство россии.

После заявлений от марта 2022 года, FATF вновь подчеркнула, что все юрисдикции должны быть бдительными по отношению к текущим и новым рискам от обхода мер, предпринятых против рф с целью защиты международной финансовой системы.

Справка Finance.ua:

в октябре 2022 года Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег FATF ввела новые ограничения против россии, а именно ограничила ее возможности участвовать в работе организации и запретила участие в региональных группах как члена FATF;

Национальный банк обратился в Международную группу по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) с призывом исключить рф из числа стран-членов и внести в черный список Группы.



Економічна Правда По материалам:

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