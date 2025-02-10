россии грозит массовое увольнение авиадиспетчеров — Finance.ua

россии грозит массовое увольнение авиадиспетчеров Сегодня 18:38

Около 3,5 тыс. сотрудников российской госкорпорации по организации воздушного движения, обслуживающих гражданские аэропорты россии, планируют уволиться из-за недовольства новым договором.

Об этом рассказал президент Федерального союза авиадиспетчеров рф Сергей Ковалев, передает The Moscow Times.

Росавиация отказывается финансировать часть спецпрограмм, хочет отменить льготы, страхование от потери трудоспособности и урезать премии. Также предлагается убрать выплату уходящим на пенсию.

По словам Ковалева, эта проблема касается всех сотрудников стратегических предприятий, занимающихся обслуживанием воздушного движения: диспетчеров, инженеров, техников и IT-специалистов.

Он добавил, что их зарплата почти не индексировалась четыре года. Работники возмущены и планируют массовые увольнения.

«Тогда некоторые центры обслуживания воздушного движения просто закроются. Стоит даже 30−50% уволиться из подразделения — и это будет крах», — сказал Ковалев.

Единый коллективный договор должен вступить в силу 1 апреля. При этом, кроме отмены льгот, для работающих в ночные смены авиадиспетчеров введут новые штрафы за наименьшие провинности.

Диспетчеры жалуются на низкие зарплаты и неспособность прокормить семьи, и им приходится подрабатывать таксистами и курьерами. По их словам, после начала развязанной россией войны против Украины руководство перестало проводить индексацию, хотя должно делать это дважды в год по договору, а также отменило премии.

«Наши зарплаты равны зарплатам курьеров в москве. Никто не хочет работать за такие деньги под уголовной ответственностью. Приходится подрабатывать курьерами и в такси, остается только догадываться, как это отразится на безопасности полетов», — заявил сотрудник Росавиации.

При этом в госкорпорации по организации воздушного движения уверяют, что новый коллективный договор не предусматривает изменений в системе оплаты труда и сохранит для всех работников льготы и гарантии, действующие на 31 марта 2025 года.

Економічна Правда По материалам:

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