Роскошный дом на колесах: представлен новый премиум-автокемпер (фото) — Finance.ua
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Роскошный дом на колесах: представлен новый премиум-автокемпер (фото)

Технологии&Авто
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Роскошный дом на колесах: представлен новый премиум-автокемпер (фото)
Роскошный дом на колесах: представлен новый премиум-автокемпер (фото)
В США представили дом на колесах Renegade XL. Он стал одним из самых больших и самых роскошных на рынке, а его цена стартует с 750 тыс. долларов.
О нем рассказали на сайте производителя.
Автодом Renegade XL достигает 13,2 м в длину и имеет полную массу 26,3 тонны. В его основе лежит трехосное шасси грузовика Freightliner, а под капотом установлен 15,6-литровый 600-сильный турбодизель Detroit DD16. Ширину увеличивают выдвижные секции по бокам.
Роскошный дом на колесах: представлен новый премиум-автокемпер (фото)
Интерьер Renegade XL поражает роскошью. В отделке использованы дорогая кожа и дерево, а пол уложен плиткой.
Роскошный дом на колесах: представлен новый премиум-автокемпер (фото)
В салоне есть спальня с широкой кроватью, гостиная с дорогими диванами и санузел с душем. На кухне есть раковина, плита, холодильник и микроволновка.
Роскошный дом на колесах: представлен новый премиум-автокемпер (фото)
Renegade XL получила мощную акустику, несколько телевизоров, бойлер и климат-контроль. К тому же установили даже стиральные машины. На водительском месте — три дисплея.
Роскошный дом на колесах: представлен новый премиум-автокемпер (фото)
Электрооборудование питается от аккумуляторов на 1080 Ач и от солнечных батарей. Также нашлось место для 568-литрового бака и небольшого гаража, где разместятся мотоциклы или снегоход.
По материалам:
Фокус
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