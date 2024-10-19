Роскошный дом на колесах: представлен новый премиум-автокемпер (фото) — Finance.ua

Роскошный дом на колесах: представлен новый премиум-автокемпер (фото) Вчера 03:09 — Технологии&Авто

Роскошный дом на колесах: представлен новый премиум-автокемпер (фото)

В США представили дом на колесах Renegade XL. Он стал одним из самых больших и самых роскошных на рынке, а его цена стартует с 750 тыс. долларов.

О нем рассказали на сайте производителя.

Автодом Renegade XL достигает 13,2 м в длину и имеет полную массу 26,3 тонны. В его основе лежит трехосное шасси грузовика Freightliner, а под капотом установлен 15,6-литровый 600-сильный турбодизель Detroit DD16. Ширину увеличивают выдвижные секции по бокам.

Интерьер Renegade XL поражает роскошью. В отделке использованы дорогая кожа и дерево, а пол уложен плиткой.

В салоне есть спальня с широкой кроватью, гостиная с дорогими диванами и санузел с душем. На кухне есть раковина, плита, холодильник и микроволновка.

Renegade XL получила мощную акустику, несколько телевизоров, бойлер и климат-контроль. К тому же установили даже стиральные машины. На водительском месте — три дисплея.

Электрооборудование питается от аккумуляторов на 1080 Ач и от солнечных батарей. Также нашлось место для 568-литрового бака и небольшого гаража, где разместятся мотоциклы или снегоход.

Фокус По материалам:

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