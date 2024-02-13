Роскошный брат Golf: новый компактный Audi показали до премьеры (фото) — Finance.ua
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Роскошный брат Golf: новый компактный Audi показали до премьеры (фото)

Технологии&Авто
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Роскошный брат Golf: новый компактный Audi показали до премьеры (фото)
Роскошный брат Golf: новый компактный Audi показали до премьеры (фото)
Появились первые официальные фото Audi A3 2024 года. Модель С-класса пройдет модернизацию вслед за своим более доступным собратом Volkswagen Golf 8. Об этом сообщает издание Car Expert.
Роскошный брат Golf: новый компактный Audi показали до премьеры (фото)
На фото новый Audi A3 в камуфляже, но можно рассмотреть новые решетку радиатора и передний бампер. Также обновлены фары и фонари. Ожидается, что вместе с хэтчбеком обновят и седан Audi A3.
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Салон Audi A3 2024 скрыт еще больше, но известно, что авто получит улучшенный виртуальный щиток приборов и увеличенный тачскрин мультимедийной системы.
Роскошный брат Golf: новый компактный Audi показали до премьеры (фото)
2,0-литровая бензиновая турбочетверка получит прибавку в мощности — будет развивать 204 л. с. в стандартном A3 и 333 л. с. — в Audi S3. В последнем случае разгон до 100 км/ч займет 4,7 с. Кроме того, у Audi S3 доработана подвеска и установлены увеличенные (357 мм) передние тормоза.
Роскошный брат Golf: новый компактный Audi показали до премьеры (фото)
В линейке останутся бензиновые турбомоторы объемом 1,0 л (110 л. с.) и 1,5 л (150 л. с.), а также 2,0-литровый 150-сильный турбодизель. Кроме того, по примеру Volkswagen Golf модель получит новые плагин-гибридные установки мощностью 204 и 272 л. с. В линейке останутся версии с передним и полным приводом.
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По материалам:
Фокус
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