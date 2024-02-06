Семейный суперкар: Audi представили самый быстрый универсал в мире (фото) — Finance.ua

Семейный суперкар: Audi представили самый быстрый универсал в мире (фото) Сегодня 23:16 — Технологии&Авто

Семейный суперкар: Audi представили самый быстрый универсал в мире (фото)

Линейку заряженного Audi RS6 Avant пополнила лимитированная версия GT. В общей сложности выпустят только 660 таких универсалов стоимостью 219 355 евро. Подробности модели раскрыли на официальном сайте Audi

Новый Audi RS6 Avant GT стал более мощным — его 4,0-литровый V8 твин-турбо развивает 630 л. с. и 850 Н∙м. Разгон до 100 км/ч занимает 3,3 с, а до 200 км/ч — 11,5 с. Максимальная скорость ограничена на отметке в 305 км/ч, и это самый быстрый в мире серийный универсал.

В частности, перенастроена 8-ступенчатая автоматическая КПП, а в полноприводной трансмиссии установлен новый центральный дифференциал. У Audi RS6 Avant GT регулируемая спортивная подвеска и карбоново-керамические тормоза.

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Отличить вариант GT от стандартного Audi RS6 2024 можно по особенной решетке радиатора, новому переднему сплиттеру и заднему спойлеру, а также 22-дюймовым дискам. К тому же капот, передние крылья и зеркала выполнены из карбона. Также можно заказать расцветку в стиле гоночных Audi 80-х.

Салон Audi RS6 Avant GT украшен алькантарой с контрастной прострочкой. Оснащение охватывает ковшеобразные передние сиденья.

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Фокус По материалам:

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