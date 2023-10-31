Роскошь за миллион: представлен самый дорогой Cadillac в истории (фото) — Finance.ua

Роскошь за миллион: представлен самый дорогой Cadillac в истории (фото) Сегодня 22:01 — Технологии&Авто

Роскошь за миллион: представлен самый дорогой Cadillac в истории (фото)

Флагманский электромобиль Cadillac Celestiq получил ультраэксклюзивную версию Carmen. Роскошный автомобиль оценили в 975 000 долларов. Об этом сообщает Carscoops.

Напомним, что стандартный электрокар Cadillac Celestiq недешев — автомобиль ручной сборки стоит от $340 000 и является самой дорогой моделью в истории General Motors. Версия Carmen отличается эксклюзивной внутренней отделкой кожей, деревом и карбоном.

К тому же новый Cadillac Celestiq Carmen предложен в максимальной комплектации. Она включает в себя огромный 55-дюймовый дисплей на передней панели, панорамную крышу, систему полуавтономного вождения Super Cruise, 12,6-дюймовые мониторы для задних пассажиров, электроприводы всех сидений и дверей.

Электромобиль Cadillac Celestiq оснащен двумя моторами общей мощностью 600 л.с. и батареей емкостью 111 кВт∙ч. Он способен разогнаться до 100 км/ч в 3,8 с и проехать более 480 км без подзарядки. Автомобиль получил пневмоподвеску, адаптивные амортизаторы, активные стабилизаторы и управляемые задние колеса.

Новый Cadillac Celestiq Carmen существует в одном единственном экземпляре. Он продается через рождественский каталог сети элитных универмагов Neiman Marcus. Следует отметить, что в стоимость авто входят экскурсия на Cadillac, а также благотворительное пожертвование на $25 000 на нужды Детройтской оперы.

Сколько бы ни стоило ваше авто, главное при путешествиях — ваша безопасность. Поэтому советуем не забывать своевременно оформлять обязательную автогражданку. А быстро, удобно и выгодно можно сделать это на Finance.ua. Переходите по ссылке, сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО всего за несколько минут.

Фокус По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.