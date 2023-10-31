Роскошь за миллион: представлен самый дорогой Cadillac в истории (фото) — Finance.ua
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Роскошь за миллион: представлен самый дорогой Cadillac в истории (фото)

Технологии&Авто
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Роскошь за миллион: представлен самый дорогой Cadillac в истории (фото)
Роскошь за миллион: представлен самый дорогой Cadillac в истории (фото)
Флагманский электромобиль Cadillac Celestiq получил ультраэксклюзивную версию Carmen. Роскошный автомобиль оценили в 975 000 долларов. Об этом сообщает Carscoops.
Напомним, что стандартный электрокар Cadillac Celestiq недешев — автомобиль ручной сборки стоит от $340 000 и является самой дорогой моделью в истории General Motors. Версия Carmen отличается эксклюзивной внутренней отделкой кожей, деревом и карбоном.
К тому же новый Cadillac Celestiq Carmen предложен в максимальной комплектации. Она включает в себя огромный 55-дюймовый дисплей на передней панели, панорамную крышу, систему полуавтономного вождения Super Cruise, 12,6-дюймовые мониторы для задних пассажиров, электроприводы всех сидений и дверей.
Роскошь за миллион: представлен самый дорогой Cadillac в истории (фото)
Электромобиль Cadillac Celestiq оснащен двумя моторами общей мощностью 600 л.с. и батареей емкостью 111 кВт∙ч. Он способен разогнаться до 100 км/ч в 3,8 с и проехать более 480 км без подзарядки. Автомобиль получил пневмоподвеску, адаптивные амортизаторы, активные стабилизаторы и управляемые задние колеса.
Роскошь за миллион: представлен самый дорогой Cadillac в истории (фото)
Новый Cadillac Celestiq Carmen существует в одном единственном экземпляре. Он продается через рождественский каталог сети элитных универмагов Neiman Marcus. Следует отметить, что в стоимость авто входят экскурсия на Cadillac, а также благотворительное пожертвование на $25 000 на нужды Детройтской оперы.
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По материалам:
Фокус
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