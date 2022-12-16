Росбанк олигарха Потанина приостанавливает операции с долларом, евро и дирхамом из-за санкций США — Finance.ua

Росбанк олигарха Потанина приостанавливает операции с долларом, евро и дирхамом из-за санкций США Сегодня 16:45 — Фондовый рынок

Российский банк Росбанк прекратил операции в долларах США, евро и дирхамах, предупредив, что некоторые транзакции могут быть заблокированы после того, как в четверг США ввели санкции против банка и его владельца Владимира Потанина.

Об этом пишет Reuters.

Накануне Соединенные Штаты ввели санкции против 61-летнего Потанина, его холдинговой компании «Интеррос», Росбанка и членов семьи Потанина.

Ограничения касаются горнодобывающего гиганта «Норникель», где Потанин является крупнейшим акционером. «Интеррос» владеет 36% акций «Норникеля», крупнейшего в мире производителя палладия и рафинированного никеля.

На странице вопросов и ответов на своем сайте Росбанк признал некоторые ограничения в обслуживании клиентов.

«В текущих условиях мы приостановили операции в долларах США, евро и дирхамах, а также операции с юрисдикциями США и ЕС, поскольку на данный момент мы не можем предложить маршрутизацию, позволяющую гарантировать, что средства клиентов не будут заблокированы иностранными банками-корреспондентами», — говорится в сообщении Росбанка.

Великобритания ввела санкции против Потанина 29 июня. Министерство финансов США заявило, что этот шаг в четверг, который является частью пакета мер, направленных на российский сектор финансовых услуг, — это дальнейший шаг к углублению изоляции россии от мировых рынков и усложнению для москвы финансирования ее войны против Украины.

В мае «Интеррос» Потанина закрыл сделку по покупке Росбанка в Societe Generale.

Впоследствии Потанин приобрел 35% акций TCS Group, владеющей российским онлайн-банком «Тинькофф».

Потанин заявил, что «Интеррос» купил свою долю у TCS за несколько сотен миллионов долларов. Основатель TCS Олег Тиньков, продавший Потанину свою долю, ранее оценивал свой холдинг в более чем 2 миллиарда долларов, но сказал, что продал его за «копейки».

«Норникель» и «Тинькофф» остались вне санкций, поскольку доли Потанина в этих компаниях составляют менее 50%. США считают заблокированными любые активы, принадлежащие на 50% или более лицу, находящемуся в списке заблокированных лиц.

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Економічна Правда По материалам:

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