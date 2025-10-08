Роналду стал первым футбольным миллиардером (подробности) Сегодня 17:10 — Личные финансы

Роналду стал первым футбольным миллиардером (подробности)

Контракт с саудовским клубом «Аль-Наср» вывел португальского игрока Роналду в избранную группу самых богатых спортсменов.

Напомним, футбольная карьера Криштиану Роналду — это ряд блестящих дебютов, от рекордного трансфера до мадридского «Реала» до того, как он забил больше голов в турнирах, чем кто-либо в истории.

Теперь он одержал еще одну большую победу вне поля: став первым игроком-миллиардером.

Более двух десятилетий в некоторых крупнейших европейских клубах, включая «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус», 40-летний португальский игрок не стеснялся наживаться на своей славе, делая прибыльные контракты с такими командами, как «Армани» и «Найк».

Но именно сейчас он записался в высшие ряды богатейших спортсменов, подписав в июне новое продление контракта с саудовской командой «Аль-Наср», стоимость которого превышает 400 миллионов долларов.

Состояние Роналду

Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, который впервые оценивает его состояние, состояние Роналду выросло до 1,4 миллиарда долларов, что делает его первым футболистом, определенным индексом, достигшим такого статуса.

В течение длительного времени он и Лионель Месси, с которым Роналду боролся за звание лучшего игрока, получали похожую зарплату. Но их зарплаты резко разошлись в 2023 году, когда Роналду перешел в страны Персидского залива, а Месси присоединился к команде Major League Soccer «Интер Майами».

История успеха

Он вырос в бедности на острове Мадейра, бросив школу в 14 лет, чтобы сосредоточиться на футболе.

После переезда на материк он снискал местную славу в лиссабонском «Спортинге», прежде чем присоединиться к большим европейским клубам и подняться в ряды самых высокооплачиваемых игроков. Это включало переход в Манчестер Юнайтед в 2003 году и Реал Мадрид шесть лет спустя, где он подписал один из крупнейших футбольных контрактов того времени.

