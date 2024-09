ROMI 2024: какие маркетинговые инсайты готовят спикеры конференции — Finance.ua

ROMI 2024: какие маркетинговые инсайты готовят спикеры конференции Сегодня 09:10

Маркетинговая конференция ROMI состоится уже 4 октября в Chamber Plaza в Киеве. На одной локации соберутся маркетологи, таргетологи, бренд-менеджеры, пиарщики и все, кто так или иначе связан с маркетингом или интересуется этой сферой. участников ждут свежие идеи и действенные решения, а также инсайты от экспертов в этой сфере, которые проверили стратегии на практике и воплотили их в жизнь.

Для тех же, кто не сможет посетить мероприятие в эту дату, будет возможность получить онлайн-доступ к конференции и просмотреть ее в записи.

Программа конференции ROMI

Участников ждут два потока — основная программа, в которой предусмотрены выступления спикеров и дискуссии, и дополнительная, в которой спикеры обсудят кейсы запуска и оптимизации рекламы в GMP.

Второй поток будет проводиться параллельно основной программе по инициативе newage. и поддержке «Минфина». Digital-рекламное агентство newage. является одной из сильнейших аналитических команд в области медийной рекламы. Поэтому их участие в конференции ROMI ценно и важно для каждого из участников. Кстати, как основная, так и дополнительная программа будут доступны в записи. Поэтому даже если на конференции вы упустите важную информацию, сможете впоследствии все наверстать.

В рамках второго потока спикеры будут детально рассматривать действенные инструменты, которые пригодятся маркетологам и расширят их возможности. Что такое Google Marketing Platform, какие преимущества есть у Display & Video 360 по сравнению с Google Ads, какие возможности есть у Campaign Manager 360, как наладить персонализацию и автоматизацию рекламных креативов через Creative Studio, как происходит оптимизация поисковых кампаний с помощью Search Ads 360? На эти и многие другие вопросы участники ROMI 2024 смогут получить ответы.

Спикерами основного потока станут руководители маркетинговых отделов компаний, которые не только знают, как удержаться на плаву в нетипичных или даже кризисных ситуациях, но и разбираются в том, как прокачать свой бренд при разных условиях.

В частности своим опытом поделится Диана Макарук, Head of marketing insurance biz сайта Finance.ua. Она расскажет, как директ-маркетинг помог Finance.ua стать топ-3 страховым агрегатом. Практические советы и примеры личного опыта спикера помогут участникам найти не только вдохновение, но и смелость внедрять новации в своих проектах.

На конференции ROMI также выступят руководители маркетинговых отделов как украинских, так и европейских брендов, которые не в теории, а на практике знают, как поднять свой бренд и поделятся собственным опытом, как им удалось добиться успехов.

В частности, с темой «Эволюция digital аудитории и тренды в онлайн-поведении: что влияет на потребителей» выступит Оксана Марусич, Business Intelligence Expert, Strategist агентства digital-маркетинга Netpeak Group Ukraine.

Об отличиях работы маркетинга в украинских и европейских e-commerce расскажет Алекс Айчеу, Head of Paid Marketing компании AUTODOC (г. Берлин). А как стать CMO и прокачать маркетинговые навыки объяснит Святослав Степаненко, Chief Marketing Officer украинской IT-школы Mate academy, exhead of Growth OBRIO, co-Founder and ex-CMO Howly, ex-CMO Jooble.

Кроме того, в рамках дискуссий темы будут следующими:

Маркетинг финансовых услуг: Лучшие стратегии привлечения и лояльности клиентов

Стратегии выхода на западные рынки: Как адаптировать продукт и бренд к новой аудитории

Инновации и креативность: InHouse или подрядчики. Какой формат подходит вам?

В общей сложности ожидаются выступления около 20 спикеров, которые не только поделятся вдохновенными идеями, как вывести свои маркетинговые усилия на новый уровень, но и расскажут, какие инструменты могут в этом помочь.

Все хорошо понимают, что функционирование бизнеса во время войны пронизано рисками и препятствиями. Вместе с тем, это не только время испытаний, но и возможность переосмыслить свои подходы и найти новые пути для развития бизнеса.

Именно сейчас пора тщательно проанализировать положение дел своего бизнеса и оптимизировать маркетинговые планы, чтобы достичь желаемых результатов. На этом пути участие в конференции ROMI 2024 станет незаменимой составляющей!

Как присоединиться?

Мероприятие продлится с 09:00 до 18:00 в Chamber Plaza, помещение которого оборудовано укрытием. Поэтому пребывание там будет гарантировано безопасным.

Позаботиться об участии в конференции можно прямо сейчас, купив билеты на сайте ROMI 2024. Поторопитесь, ведь прямо сейчас доступны билеты для «ранних птичек», то есть по самой низкой цене, которая когда-либо была!

