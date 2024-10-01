ROMI 2024: как успеть попасть на главную маркетинговую конференцию года — Finance.ua

ROMI 2024: как успеть попасть на главную маркетинговую конференцию года Сегодня 14:55

ROMI 2024: как успеть попасть на главную маркетинговую конференцию года

Маркетинговая конференция ROMI — это целый день действенного и стратегического контента от экспертов, которым удалось сделать свой бизнес еще сильнее. В одном месте соберутся ведущие специалисты в сфере маркетинга, которые поделятся своим опытом.

4 октября в Киеве. Событие проведут в Chamber Plaza, удобной и надежной локации, имеющей укрытие и генератор. Поэтому все, кто хотят присоединиться, должны уже сейчас позаботиться о покупке билетов. Сделать это можно по До мероприятия осталось очень мало времени, ведь оно пройдет уже. Событие проведут в Chamber Plaza, удобной и надежной локации, имеющей укрытие и генератор. Поэтому все, кто хотят присоединиться, должны уже сейчас позаботиться о покупке билетов. Сделать это можно по ссылке . Кстати, билеты в этом году доступны по очень привлекательным ценам. А присоединиться к ROMI можно как офлайн, так и онлайн.

Участников ждут два потока, которые будут происходить параллельно. В каждом из них выступят невероятные спикеры — настоящие специалисты своего дела. СМО, руководители маркетинговых отделов, руководство известных украинских и европейских брендов, эксперты и профессионалы соберутся в одном месте, чтобы вдохновить свершения и крутые результаты каждого, кто станет частью этого мероприятия.

Итак, если вы ищете дополнительную мотивацию работать дальше, развиваться в карьере, видеть перспективы развития, искать новых клиентов и партнеров — это мероприятие надежной ступенькой на пути к этой цели.

Возможность услышать более 30 спикеров и пообщаться с представителями более 10 брендов партнеров, нетворкинг с гигантами маркетинга в различных сферах бизнеса, доступ к экспозоне с инвестиционными предложениями, участие в розыгрыше призов от организаторов и партнеров — все это и многое увидят участники конференции ROMI уже 4 октября.

К слову, партнеры помогли организаторам с подготовкой к проведению мероприятия. Спонсорами, в частности, стала омниканальная Customer Data Platform eSputnik — украинская IТ-компания, более 12 лет разрабатывающая программное обеспечение для сбора, унификации, сегментации и активации данных клиентов с целью управления пользовательским опытом и увеличения прибыли бизнеса.

А также PSP Platon — платежный провайдер и один из лидеров платежных услуг, осуществляющий процессинг платежей и предоставляющий услуги широкому спектру украинских участников на рынке электронной коммерции. Компания предлагает своим клиентам как стандартные e-commerce продукты, так и специализированные решения для кредитных организаций, образовательных проектов, интернет и хостинг-провайдеров, а также билетных и букинг операторов.

Организаторы события выражают искреннюю благодарность партнерам за поддержку в проведении ROMI 2024.

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