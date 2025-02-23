Rolls-Royce Spectre Black Badge: самое мощное купе в истории бренда (фото, видео) — Finance.ua

Rolls-Royce Spectre Black Badge: самое мощное купе в истории бренда (фото, видео) Сегодня 04:05 — Технологии&Авто

Rolls-Royce Spectre Black Badge: самое мощное купе в истории бренда (фото, видео)

Если вы видите обозначение Black Badge, это означает максимально спортивную и оригинальную версию определенной модели Rolls-Royce. Так произошло и в этот раз.

Новейшее купе Rolls-Royce Spectre Black Badge отличается черной отделкой вместо хрома на кузове, подсветкой радиаторной решетки, коваными 23-дюймовыми колесными дисками, оригинальным фиолетово-синим цветом в стиле неоновых огней 1980-1990-х годов.

Хотя, конечно, можно выбрать любой другой вариант покраски из палитры в 44 тысяч цветов.

Технические изменения соответствуют ожиданиям. Новейшее купе Rolls-Royce Spectre Black Badge получает два электромотора суммарной мощностью 485 кВт или 659 л.с. и крутящим моментом 1075 Нм — это рекордные показатели за всю историю серийных моделей Rolls-Royce!

Пневматическая подвеска осталась на месте, но добавлены более жесткие стабилизаторы поперечной устойчивости для уменьшения кренов в поворотах. Также обещан более тяжелый руль для «спортивных» ощущений во время вождения.

Салон эксклюзивного купе Rolls-Royce Spectre Black Badge украшен уникальной отделкой Technical Fiber — сочетание дерева, углепластика, а также лака.

Кроме того, нашлось место для «звездной подсветки» и двухцветной отделки сидений.

Хотя, конечно, салон может быть оформлен полностью в соответствии с пожеланиями и мечтами заказчика-клиента.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.