Rolls-Royce Spectre Black Badge: самое мощное купе в истории бренда (фото, видео) — Finance.ua
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Rolls-Royce Spectre Black Badge: самое мощное купе в истории бренда (фото, видео)

Технологии&Авто
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Rolls-Royce Spectre Black Badge: самое мощное купе в истории бренда (фото, видео)
Rolls-Royce Spectre Black Badge: самое мощное купе в истории бренда (фото, видео)
Если вы видите обозначение Black Badge, это означает максимально спортивную и оригинальную версию определенной модели Rolls-Royce. Так произошло и в этот раз.
Rolls-Royce Spectre Black Badge: самое мощное купе в истории бренда (фото, видео)
Новейшее купе Rolls-Royce Spectre Black Badge отличается черной отделкой вместо хрома на кузове, подсветкой радиаторной решетки, коваными 23-дюймовыми колесными дисками, оригинальным фиолетово-синим цветом в стиле неоновых огней 1980-1990-х годов.
Rolls-Royce Spectre Black Badge: самое мощное купе в истории бренда (фото, видео)
Хотя, конечно, можно выбрать любой другой вариант покраски из палитры в 44 тысяч цветов.
Технические изменения соответствуют ожиданиям. Новейшее купе Rolls-Royce Spectre Black Badge получает два электромотора суммарной мощностью 485 кВт или 659 л.с. и крутящим моментом 1075 Нм — это рекордные показатели за всю историю серийных моделей Rolls-Royce!
Rolls-Royce Spectre Black Badge: самое мощное купе в истории бренда (фото, видео)
Пневматическая подвеска осталась на месте, но добавлены более жесткие стабилизаторы поперечной устойчивости для уменьшения кренов в поворотах. Также обещан более тяжелый руль для «спортивных» ощущений во время вождения.
Rolls-Royce Spectre Black Badge: самое мощное купе в истории бренда (фото, видео)
Салон эксклюзивного купе Rolls-Royce Spectre Black Badge украшен уникальной отделкой Technical Fiber — сочетание дерева, углепластика, а также лака.
Rolls-Royce Spectre Black Badge: самое мощное купе в истории бренда (фото, видео)
Кроме того, нашлось место для «звездной подсветки» и двухцветной отделки сидений.
Rolls-Royce Spectre Black Badge: самое мощное купе в истории бренда (фото, видео)
Хотя, конечно, салон может быть оформлен полностью в соответствии с пожеланиями и мечтами заказчика-клиента.
По материалам:
mezha.media
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