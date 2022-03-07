Rolls-Royce прекратил поставлять автомобили в Россию — Finance.ua

Британская марка прекратила отгрузку машин в Россию из-за вторжения страны в Украину и последовавших за этим международных санкций.
«Ситуация в регионе остается неопределенной. В текущих условиях мы приостанавливаем поставки автомобилей на российский рынок. Мы продолжаем оценивать ситуацию, а также возможные последствия для нашего бизнеса», — заявили в российском офисе Rolls-Royce.
Остается открытым вопрос продолжения поставок запасных частей и комплектующих — в представительстве не ответили; нет информации и о продажах уже прибывших в Россию автомобилей Rolls-Royce.