Rolls-Royce прекратил поставлять автомобили в Россию — Finance.ua

Rolls-Royce прекратил поставлять автомобили в Россию

Сегодня 07:26 — Мир

Rolls-Royce прекратил поставлять автомобили в Россию

Британский производитель премиальных автомобилей Rolls-Royce объявил, что приостанавливает поставки на российский рынок.

Британская марка прекратила отгрузку машин в Россию из-за вторжения страны в Украину и последовавших за этим международных санкций.

«Ситуация в регионе остается неопределенной. В текущих условиях мы приостанавливаем поставки автомобилей на российский рынок. Мы продолжаем оценивать ситуацию, а также возможные последствия для нашего бизнеса», — заявили в российском офисе Rolls-Royce.

Остается открытым вопрос продолжения поставок запасных частей и комплектующих — в представительстве не ответили; нет информации и о продажах уже прибывших в Россию автомобилей Rolls-Royce.

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