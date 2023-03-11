Rolls-Royce представил самый сложный проект Phantom Syntopia, который строили 4 года — Finance.ua
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Rolls-Royce представил самый сложный проект Phantom Syntopia, который строили 4 года

Технологии&Авто
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Rolls-Royce показала уникальный седан Phantom Syntopia. В работе над ним приняла участие нидерландский модельер Ирис ван Херпен, и вся тематика машины крутится вокруг ее коллекции в стиле биомимикрии. Специально для «Фантома» в отделении Bespoke создали уникальную кузовную краску Liquid Noir, технологии нанесения узоров в виде волн, материалы обивки сидений с добавлением шелка и заново изобрели фирменный светящийся потолок Starlight Headliner. Работа над машиной заняла четыре года.
Новая работа отделения Rolls-Royce Bespoke посвящена миру высокой моды. Называется проект Phantom Syntopia. Он реализован за четыре года в сотрудничестве с нидерландским модельером Ирис ван Херпен и во внутреннем рейтинге занимает место технически наиболее сложного. Имя Syntopia вторит названию коллекции одежды 2018 года, в которой Ван Херпен использовала принципы биомимикрии, то есть формы и узоры, встречающиеся в природе. Главная тема машины — Weaving Water.
Основой проекта стал удлиненный Phantom Extended. Он выкрашен в специально созданный оттенок Liquid Noir. Переливаться фиолетовыми, синими, пурпурными и золотистыми полутонами его заставляет зеркальный пигмент, добавляемый в финишное прозрачное покрытие. Разработка только этого процесса заняла несколько месяцев и требовала 3 тысячи часов испытаний. Даже рисунок волн на капоте сделан с помощью этой уникальной техники путём тщательного распределения пигмента по поверхности.

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По материалам:
Autoconsulting
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