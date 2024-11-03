Rolls-Royce представил эксклюзивный седан Phantom Goldfinger в честь фильма о Джеймсе Бонде — Finance.ua

Rolls-Royce представил эксклюзивный седан Phantom Goldfinger в честь фильма о Джеймсе Бонде Сегодня 01:14 — Технологии&Авто

Rolls-Royce представил эксклюзивный седан Phantom Goldfinger в честь фильма о Джеймсе Бонде

Создан эксклюзивный седан Rolls-Royce Phantom Goldfinger в честь одноименного фильма и вора-героя из серии кинокартин об агенте 007 Джеймсе Бонде.

Согласно автомобильному прообразу из фильма Goldfinger, эксклюзивный Rolls-Royce Phantom Goldfinger выполнен в двухцветной расцветке кузова — черный и желто-золотистый цвет — а также украшен черными колесными дисками.

Фирменная фигурка Spirit of Ecstasy теперь исполнена позолоченной, а VIN-код автомобиля заканчивается цифрами 007.

Салон автомобиля Rolls-Royce Phantom Goldfinger украшен кожей с декором в золотисто-желто-коричневой окраске.

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Передняя панель покрыта лакированным коричневым деревом, вставки напоминают топографические карты перевала Furka Pass, а вентиляционные отверстия позолочены.

Наконец, крышка перчаточной ящички украшена вставкой золотого цвета, где нанесена цитата вора-героя из фильма Goldfinger.

Автомобиль Rolls-Royce Phantom Goldfinger создан в одном экземпляре, стоимость которого определяется индивидуально — и явно речь идет о заоблачной сумме.

В то же время, этот роскошный седан выступает замечательным примером возможностей компании Rolls-Royce относительно построения эксклюзивных версий своих автомобилей, что должно привлечь внимание клиентов. Поэтому ждем других эксклюзивов от Rolls-Royce.

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