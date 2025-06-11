Rolls-Royce построит мини-реакторы в Великобритании — Finance.ua

Rolls-Royce построит мини-реакторы в Великобритании Сегодня 05:44 — Фондовый рынок

Rolls-Royce построит мини-реакторы в Великобритании

Акции Rolls-Royce выросли более чем на 2% в начале торгов во вторник. Это произошло после того, как компания Great British Nuclear (GBN) выбрала подразделение Rolls-Royce для строительства трех малых модульных реакторов (SMR) в Великобритании.

GBN в течение двух лет проводила конкурс и остановила свой выбор на подразделении Rolls-Royce SMR, которое производит небольшие модульные реакторы. Теперь компания должна построить три мини-реактора для Great British Nuclear, что, в свою очередь, делает ее значительным игроком в энергетическом будущем Британии.

Компания заявила, что ее технология SMR на 18 месяцев опережает конкурентов в независимой отраслевой регуляторной оценке Великобритании. Это дает им огромное преимущество на развивающемся рынке мини-реакторов.

Rolls-Royce ожидает, что этот проект создаст много новых рабочих мест, поддержит местных поставщиков и будет способствовать экономическому росту Британии. А в будущем компания стремится экспортировать эти технологии за границу.

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Глава Rolls-Royce, Туфан Эргинбилгич, назвал это решение «очень важной вехой» и «вотумом доверия» к уникальным ядерным возможностям компании. Он уверен, что это откроет дверь для сотрудничества с правительствами по всему миру и значительно повысит ценность Rolls-Royce SMR.

Акции компании уже отреагировали, показав рост более чем на 2% в начале торгов во вторник.

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