Rolls-Royce готовит новый электромобиль — Finance.ua

Rolls-Royce готовит новый электромобиль Сегодня 04:37 — Фондовый рынок

Rolls-Royce готовит новый электромобиль

Rolls-Royce анонсировал второй электромобиль. Известно, что в этом году будет представлена ​​еще одна «зеленая» модель бренда, которая присоединится к Spectre.

Отмечается, что бренд вложит 300 миллионов фунтов стерлингов в расширение и модернизацию мощностей завода в Гудвуде. Часть средств также будет израсходована на расширение возможностей кастомизации для требовательных клиентов.

Завод в Гудвуде ждут крупнейшие инвестиции с момента его открытия 20 лет назад. Это позволит Rolls-Royce добавить в линейку второй электромобиль, который увидит свет в 2025 году. По данным инсайдеров, это будет кроссовер, который по габаритам будет меньше Cullinan. Сейчас на заводе работает более 2,5 тысяч сотрудников, которые собирают до 28 автомобилей в день.

Кроме подготовки к выпуску новой модели средства потратят на расширение возможностей подразделений Bespoke и Coachbuild. Спрос на кастомизированные Rolls-Royce растет: объем заказов Bespoke достиг максимума в 2024 году, увеличившись примерно на 10% по сравнению с 2023 годом.

Также в Rolls-Royce в который раз напомнили, что планируют полностью перейти на электротягу. Эра бензиновых люксовых автомобилей должна завершиться в 2031 году: тогда отправятся в отставку последние модели из V12. Стадию гибридов марка обойдет.

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Autogeek По материалам:

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