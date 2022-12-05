Rolex впервые начнет сертифицировать подержанные часы как оригинальные — Finance.ua

Rolex впервые начнет сертифицировать подержанные часы как оригинальные Сегодня 03:45 — Фондовый рынок

Rolex впервые начнет сертифицировать подержанные часы как оригинальные, Фото: Rolex

Швейцарский бренд Rolex начнет выдавать сертификаты подлинности авторизованным дилерам, продающим б/у часы бренда. Это позволит компании лучше контролировать свою продукцию и встряхнет рынок подержанных дорогих часов стоимостью $20 млрд.

Об этом пишет Bloomberg.

Швейцарский дилер Bucherer станет первым, кто станет продавать старые часы Rolex, сертифицированные компанией как настоящие, в магазинах по всей Европе, говорится на сайте Rolex. Остальные авторизованные дилеры Rolex смогут принять участие в программе весной 2023 года. Rolex заявила, что будет сертифицировать только часы, которым по меньшей мере три года.

Переход к аутентификации собственных б/у знаменует собой значительный сдвиг для Rolex, чьи часы доминируют в продажах у дилеров и в интернете. По прогнозам Deloitte, к 2030 году рынок роскошных старых часов вырастет до $35 млрд.

Ранее Rolex не участвовал в аутентификации или отслеживании своих продуктов после того, как они были проданы дилерской сетью. Программа также поможет защититься от подделок. Неавторизованные дилеры, продающие часы лично и через интернет, а также аукционные дома, не смогут получить сертификаты.

Более мелкие конкурирующие бренды, в частности Vacheron Constantin и Zenith, продают сертифицированные часы в своих бутиках, как и независимые бренды, такие как H. Moser & Cie и MB&F.

В некоторых случаях в рамках программы авторизованные дилеры, вероятно, будут продавать сертифицированные часы по более высоким ценам, чем новые, предлагаемые в розницу. Модели, в частности, Rolex Submariner, Daytona и GMT, обычно продаются с прибавкой к розничным ценам, поскольку розничный спрос превышает предложение.

По оценкам Morgan Stanley, Rolex — крупнейший швейцарский бренд, производящий около 1 млн часов в год с годовым объемом продаж около 8 млрд швейцарских франков ($8,5 млрд) и долей рынка, близкой к 29%.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.