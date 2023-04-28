Родители смогут одновременно уйти в отпуск по уходу за ребенком — Комитет поддержал законопроект — Finance.ua
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Родители смогут одновременно уйти в отпуск по уходу за ребенком — Комитет поддержал законопроект

Личные финансы
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Родители смогут одновременно уйти в отпуск по уходу за ребенком — Комитет поддержал законопроект
Родители смогут одновременно уйти в отпуск по уходу за ребенком — Комитет поддержал законопроект
Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики рекомендует депутатам принять в первом чтении законопроект № 9018 авторства группы депутатов из оппозиции и бывшего «слуги народа» Александра Юрченко о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере социальных отпусков, которым предлагается предоставить одинаковые права родителям на пребывание в отпуске по уходу за ребенком.
Законопроект предлагает внести изменения в статью 18 закона об отпусках и установить, что по желанию матери, отцу ребенка предоставляется отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.
Такой отпуск может быть использован родителями одновременно, при этом из общего трехлетнего срока, продолжительность одновременного пребывания в отпуске обоих родителей не может быть больше 4 месяцев.
Предполагается, что родители ребенка должны сообщить владельцу или уполномоченному им органу о начале и досрочном прекращении такого отпуска не позднее чем за 14 календарных дней до дня его начала или досрочного прекращения.
Действующая норма закона об отпусках предусматривает предоставление отпуска по уходу за ребенком одному из родителей.
Законопроектом также предлагается установить, что если ребенок нуждается в домашнем уходе, матери, отцу ребенка в обязательном порядке предоставляется отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью, указанной в медицинском заключении, но не более чем до достижения ребенком восьмилетнего возраста.
По материалам:
Судебно-юридична газета
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