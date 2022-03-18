Rocket замораживает деятельность в Украине — Finance.ua

Rocket замораживает деятельность в Украине

Сегодня 16:30 — Фондовый рынок

Сервис доставки Rocket замораживает деятельность в Украине.

Об этом сообщает медиа «Реве та стогне ресторатор» со ссылкой на письмо одного из основателей компании Алексея Юхимчука к сотрудникам.

В письме Юхимчук отметил, что инвесторы пытались найти покупателя для проекта, но это не удалось. Поэтому будут заморожены и выплаты заработной платы. А также не будут выплачены задолженности.

В качестве компенсации Rocket разрешают оставить у себя технику, которую выдала компания.

Напомним, что 23 февраля, за день до начала российского вторжения в Украину компания закрыла свой сервис в Европе с мотивацией сконцентрироваться на бизнесе в Украине.

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