Rocket Lab запустила на орбиту спутник для борьбы с космическим мусором — Finance.ua

Rocket Lab запустила на орбиту спутник для борьбы с космическим мусором Сегодня 23:45 — Технологии&Авто

Rocket Lab запустила на орбиту спутник для борьбы с космическим мусором, Фото: space.com

Компания Rocket Lab в воскресенье, 18 февраля, успешно запустила спутник ADRAS-J японской компании Astroscale, который будет использоваться в операциях по удалению космического мусора с орбиты Земли.

Об этом сообщает Space.com

Ракета-носитель Electron с ADRAS-J на борту стартовала с космодрома в Новой Зеландии. Rocket Lab уже подтвердила вывод спутника на орбиту.

Аппарат попытается добиться прогресса в борьбе человечества с космическим мусором — проблемой, которая продолжает расти, поскольку запускается все больше и больше спутников на орбиту, говорится в заявлении.

В частности, аппарат должен исследовать старую ступень японской ракеты H-2A, оставшуюся на низкой околоземной орбите после запуска спутника GOSAT в 2009 году. В ходе миссии ADRAS-J с помощью камер на борту будет собирать данные для установки динамики этого нефункционирующего объекта и предложит решение для его безопасного удаления.

«Эта миссия является первой фазой программы по удалению орбитального мусора, и во время этой фазы ADRAS-J предназначен для тестирования технологий и операций по приближению к объектам мусора и мониторингу», — заявили представители Rocket Lab.

ADRAS-J весом 150 килограммов также будет передавать «данные, которые помогут в удалении космического мусора, чтобы обеспечить постоянное использование космоса для будущих поколений», отмечается в заявлении.

Укрінформ По материалам:

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