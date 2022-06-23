Робот-собака от Boston будет разминировать территории в Украине — СМИ Сегодня 22:46 — Технологии&Авто

Армия США согласилась предоставить робота-собаку Spot от Boston Dynamics для разминирования территорий вокруг Киева.

По словам собеседника издания, армия США согласилась предоставить одного из двух своих роботов-собак.

Робота-собаку Spot от Boston Dynamics используют для разминирования территорий вблизи Киева.

Отмечается, что робота будет использовать американская некоммерческая организация HALO Trust — Организация жизнеобеспечения опасных территорий, которая проводит гуманитарное разминирование — устраняет угрозы взрывоопасных остатков войны: находит взрывоопасные предметы, обозначает территории, составляет карты, очищает от взрывоопасных предметов, в частности от мин-ловушек.

«Spot мог бы помочь перетащить неразорвавшиеся боеприпасы, например кассетные бомбы, в яму, содержащую другие боеприпасы, позволяя безопасно подрывать их вдали от гражданского населения партиями от 50 до 100 снарядов и без опасности», — говорится в статье.

Ранее в МВД заявляли, что из-за российского вторжения 30 миллионов гектаров территории Украины требуют разминирования.

Економічна Правда По материалам:

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